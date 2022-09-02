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إخلاء مطار هيثرو عقب إنذار أمني

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إخلاء مطار هيثرو عقب إنذار أمني
AFP
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أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأنه تم إخلاء المبنى رقم 2 في مطار هيثرو، اليوم الجمعة، عقب إطلاق إنذار أمني بسبب "حقيبة مشبوهة".

وقال متحدث باسم المطار للصحيفة: "تعمل فرقنا مع الشرطة، للاستجابة لوجود عنصر يحتمل أن يكون مريبا تم تحديده في المبنى رقم 2. وكإجراء احترازي، تم إبعاد الركاب مؤقتًا عن المنطقة"، مضيفا: "نعتذر عن أي إزعاج للركاب أثناء التحقيق في الأمر".

وأفادت وسائل النقل في لندن بأن محطة مترو الأنفاق في مباني الركاب 2 و3 بمطار هيثرو قد أغلقت "لمساعدة الشرطة في الاستجابة لتحذير أمني".

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر": "تم استدعاؤنا عند الساعة 10:47 بالتوقيت المحلي إلى مطار هيثرو في العاصمة لندن، بعد الإبلاغ عن وجود حقيبة مشبوهة في المبنى رقم 2. تم إخلاء المنطقة كإجراء احترازي".

وأضافت: "بعد التحقيق تم اعتبار العنصر غير مشبوه وتم إلغاء الحادث الأمني".

المصدر: "الإندبندنت"

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