شويغو يعلن أبرز نتائج منتدى الجيش "آرميا-2022"

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة خلال اجتماع مع قيادات عسكرية، عن أبرز نتائج منتدى "آرميا-2022"، الذي انعقد في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس في كوبينكا بالقرب من موسكو.

وقال شويغو إن محفظة التعاون العسكري التقني الروسي زادت بنحو 600 مليون دولار و 1.7 مليار روبل.

وأضاف أنه "تم إبرام 36 عقدا حكوميا مع مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي بقيمة تجاوزت 525 مليار روبل. وكجزء من التعاون العسكري التقني الدولي، بلغت محفظة الطلبات 592 مليونا و 650 ألف دولار، ومليار و770 مليون روبل"، مشرا إلى أن مليوني شخص زاروا المعرض في أسبوع.

وشارك في المنتدى 5 آلاف عسكري من 3 قارات وسجلت خلاله أرقام قياسية عدة.

ولفت شويغو إلى أنه في هذا العام شارك 270 فريقا من 34 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف وحدة من المعدات المدرعة والعربات والطائرات والسفن، لافتا إلى تسجيل 20 رقما قياسيا عالميا خلال هذه الألعاب العسكرية الدولية.

ونوه شويغو بنتائج المنتخب الروسي الذي حصل على كأس البطولة للمرة الثامنة على التوالي، مشيرا إلى نتائج جيدة حصلت عليها القوات المسلحة لأوزبكستان وبيلاروسيا وكازاخستان والصين.

المصدر: نوفوستي