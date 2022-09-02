وزير صربي: أكثر من مليون طن من الفحم عالق في بلغاريا بسبب المنسوب المنخفض للمياه في نهر الدانوب

أعلن وزير البناء والنقل الصربي، توميسلاف موميروفيتش، أن أكثر من مليون طن من الفحم و400 ألف طن من الحبوب التي اشترتها صربيا عالقة في بلغاريا بسبب انخفاض منسوب المياه في نهرالدانوب.

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ونقل المكتب الصحفي لمجلس وزراء الجمهورية عن تصريح موميروفيتش، اليوم الجمعة، قوله: "نهر الدانوب صالح للملاحة في صربيا، لكن تعليق الملاحة في هذا النهر في بلغاريا يمثل مشكلة كبيرة. ولهذا السبب تم تعليق 1,2 مليون طن من الفحم و400 ألف طن من الحبوب، وكمية كبيرة من المواد الخام للصناعات المعدنية والكيميائية التي كان من الضروري نقلها إلى صربيا، من بلغاريا".

كما أفاد الوزير بأنه سيتم غدا السبت توقيع المعاهدة التي ستقوم صربيا بموجبها بالمساعدة في ضمان الملاحة في نهر الدانوب في الأراضي البلغارية.

وقالت وسائل إعلام صربية في 11 أغسطس الماضي إنه تم في صربيا تسجيل انخفاض قياسي لمنسوب المياه في نهر الدانوب، الأمر الذي دفع سلطات البلاد لإجراء أعمال تجريف في عدة نقاط على نهري الدانوب وسافا للحصول على العمق والعرض الضروريين للملاحة.

المصدر: تاس