 
مباشر

الخارجية الهنغارية: النزاع الأوكراني أدى إلى إضعاف كارثي للاتحاد الأوروبي

أخبار العالم

الخارجية الهنغارية: النزاع الأوكراني أدى إلى إضعاف كارثي للاتحاد الأوروبي
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqaj

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن النزاع المسلح في أوكرانيا أدى إلى إضعاف كارثي للاتحاد الأوروبي، ولم يتمكن قادته من منع ذلك.

إقرأ المزيد
وزير خارجية هنغاريا يطالب الاتحاد الأوروبي بالكف عن تصعيد الصراع في أوكرانيا
وزير خارجية هنغاريا يطالب الاتحاد الأوروبي بالكف عن تصعيد الصراع في أوكرانيا

وقال سيارتو في خطاب ألقاه في مؤتمر "البلقان المفتوحة" المنعقدة في بلغراد، اليوم الجمعة، إن النزاع الأوكراني وتأثيره الاقتصادي وأزمة الطاقة المدمرة أدت إلى إضعاف كارثي لأوروبا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "يجب علينا أن نقول الحقيقة خلال جلوسلنا وراء هذه الطاولة، وتنحصر هذه الحقيقة في أن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من حماية الناس في أوروبا من دفع فواتير الحرب التي لا يتحملون أي مسؤولية عنها".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا