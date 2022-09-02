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إعصار "هينامنور" يضرب جزرا يابانية والسلطات تجلي مئات الآلاف من الأشخاص

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إعصار "هينامنور" يضرب جزرا يابانية
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قالت الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، إن إعصار "هينامنور" القوي، يتحرك ببطء من موقعه الحالي نحو جزر أوكيناوا في اليابان.

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ووفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، فمن المتوقع أن يقترب الإعصار من جزر ساكيشيما قبالة جزيرة أوكيناوا الرئيسية مساء يوم السبت، مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هبوب موجات قوية وموجات عالية في محافظة أقصى جنوب اليابان.

وكانت تعليمات قد صدرت إلى أكثر من 400 ألف مواطن ياباني بترك تلك المنطقة، بعد الإعلان عن أعلى مستوى من الخطر المرتبط بنوع جديد من الاعصار في محافظة شيزوكا الجنوبية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن نهر ماجومي بالقرب من جسر ياهاغي بمدينة هاماماتسو يمر بمرحلة فيضان بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت إن المنطقة شهدت 118 ملم من الأمطار في ساعة واحدة، ما زاد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، مضيفة أنه تم نصح المواطنين اليابانيين بالبقاء فوق مستوى الطابق الثاني.

المصدر: "كيودو"

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