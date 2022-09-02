كوشنر: ترامب يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق ومساعده، إن دونالد ترامب يفكر في الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها سنة 2024.

وقال كوشنر في تصريح لقناة "سكاي نيوز": "إنه (ترمب) يفكر في الأمر بالتأكيد. لا يمكنه تحمل ما يحدث في البلاد. تحت قيادته، كان اقتصاد البلاد في حالة ممتازة، لقد ملأ الفجوة الاقتصادية التي خلفها COVID-19".

واعترف كوشنر بأن ترامب تحدث معه بالفعل بشأن الانتخابات المقبلة، وعلى الرغم من أنه لم يقدم إجابة واضحة على مسألة المشاركة في السباق الرئاسي المقبل، إلا أن كوشنر أشار إلى أنه "من الصعب استبعاد أي شيء مع ترامب، لأنه مفكر مرن للغاية".

وفي وقت سابق، قالت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي السابق إنه يمكن أن يعلن عزمه على العودة للتنافس على منصب رئيس الدولة في الخريف.

وحسب أخر استطلاعات رأي فإن ما يقرب من 60% من الجمهوريين يريدون رؤية ترامب مرشحا للرئاسة.

المصدر: تاس