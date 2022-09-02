جونسون يتعرض للسخرية بسبب "غلاية المياه"

تعرض رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، لحملة انتقاد بعد أن دعا البريطانيين إلى شراء "غلاية جديدة للمياه، بهدف توفير 10 جنيهات إسترلينية على فاتورة الكهرباء".

#AiArtwork#AIart#aiartcommunity Boris Johnson says to save money on fuel bills, buy a new kettle and fill it with cash. pic.twitter.com/nOn3BnB3C4 — 𝙃𝙖𝙧𝙗𝙤𝙣𝙖𝙪𝙩 (@iHarbonaut) September 2, 2022

وقال جونسون في تصريح: "إذا كان لديك غلاية (Kettle) قديمة تستغرق وقتا طويلا في الغليان، فقد يكلفك استبدالها 20 جنيها إسترلينيا (23.12 دولارا أمريكيا) ولكن إذا حصلت على واحدة جديدة، فستوفر 10 جنيهات إسترلينية (11.56 دولارا أمريكيا) على فاتورة الكهرباء في كل عام".

We have waited ages for Boris Johnson & the Govt of which Liz Truss is a part to advise us what we should do about the extraordinary living crisis that we are facing and FINALLY who knew the answer was a NEW KETTLE?



pic.twitter.com/ySR9WICH6w — nazir afzal (@nazirafzal) September 1, 2022

وتعاني المملكة المتحدة حاليا من أزمة تكلفة المعيشة والتي من المقرر أن تزداد سوءا حيث من المقرر أن تتجاوز الحدود القصوى لأسعار الطاقة 3500 جنيه إسترليني في أكتوبر المقبل.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" على غلافها صورة ساخرة من جونسون، وكتبت: " Pot.. Kettle ..Prat أي وعاء.. غلاية.. غبي".

وكتب أحد المغردين ساخرا: "وفقا لبوريس جونسون. إذا اشتريت غلاية في السنة لمدة 50 عاما. من المفترض أن أتمكن من دفع فاتورة واحدة للطاقة في مارس 2023. حقا أحد أعظم عقولنا".

So according to Boris Johnson.



If I buy a kettle a year for 50 years.

I should be able to pay one energy bill in March 2023.



Truly one of our greatest minds… — Seb Ate (@Mrbaiti) September 2, 2022

المصدر: RT