موسكو: الموقف الأمريكي لا يمهد لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية

قال ألكسندر كينشاك مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية إن موقف واشنطن لا يفضي إلى استئناف محادثات سلام بين فلسطين وإسرائيل والأحداث الأخيرة تظهر دونية هذا النهج

وأضاف كينشاك: "موقف الولايات المتحدة لا يفضي إلى استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل.. واندلاع المواجهة المسلحة الأخيرة بينهما يظهر دونية هذا النهج".

وتابع قائلا: "إن آفاق استئناف الحوار السياسي الفلسطيني الإسرائيلي غير مرئية اليوم. إننا نعتبر الديناميات المقلقة لتطور الوضع على الأرض العقبة الرئيسية أمام ذلك.. كما أن خط الولايات المتحدة لا يساهم في استئناف عملية السلام. على الرغم من حقيقة أنه مع مجيء جو بايدن إلى البيت الأبيض، فإن المسار المؤيد لإسرائيل بوضوح في الإدارة السابقة قد خضع لتعديل معين، إلا أنه لا تزال واشنطن تعتمد على مفهوم التهدئة الاقتصادية لفلسطين، متجاهلة العنصر السياسي في النزاع.. وتدل المواجهات المسلحة الأخيرة بين غزة وإسرائيل بشكل مقنع على عدم كفاية هذا النهج".

ولفت إلى أنه "لا يمكن كسر الحلقة المفرغة للعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا من خلال تسوية شاملة للنزاع وفق صيغة دولتين لشعبين، وفقا للإطار القانوني الدولي المعترف به عموما".

كما أشار المسؤول الروسي إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فلسطين، والتي تمت في منتصف شهر يوليو الماضي، أظهرت مرة أخرى "عدم رغبة الإدارة الحالية في اتخاذ أي خطوات عملية لإخراج التسوية في الشرق الأوسط من المأزق".

وتابع قائلا: "من الواضح أن واشنطن مهتمة أكثر بكثير بتوسيع المشاركين في ما يسمى باتفاقيات أبراهام المبرمة في أغسطس - ديسمبر 2020. وفي الوقت نفسه، لا يخفي الأمريكيون بشكل خاص الأمل في إنشاء تحالف عسكري سياسي على اساس حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط، وذلك لاحتواء طهران".

وقال إن روسيا ما زالت تعتبر: "الرباعية" للوسطاء في الشرق الأوسط الآلية الوحيدة والشرعية لتسوية فلسطينية إسرائيلية.

وأضاف: "نحن على استعداد لاستئناف التعاون مع الشركاء بهذا الشكل. ومع ذلك، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير، تم تجميد اتصالات العمل مع الأعضاء الآخرين في الرباعية (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) تماما".

المصدر: نوفوستي