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فولودين: أمام قادة أوروبا مخرجان

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فولودين: أمام قادة أوروبا مخرجان
Sputnik
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
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صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي إلغاء العقوبات غير الشرعية التي أدت إلى بدء أزمة الطاقة في أوروبا وعقدت حياة مواطني الاتحاد.

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وكتب فولودين في صفحته على "التلغرام": "حانت لحظة الحقيقة لرؤساء الدول الأوروبية. لديهم مخرجان من الوضع الذي خلقوه بأنفسهم: أولا، إلغاء العقوبات غير الشرعية ضد بلادنا وتدشين خط "السيل الشمالي-2".

وينحصر المخرج الثاني، برأي فولودين في "ترك كل شيء كما هو الآن". وأوضح أن هذا المخرج سيعقد حياة الأوروبيين وسيسفر عن المزيد من المشاكل الاقتصادية. وتابع مؤكدا: " أمن الطاقة الأوروبي بدون روسيا مستحيل".

كما أشار إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا قد أدت إلى ظهور أزمة الطاقة في أوروبا، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لم ينجح في حل قضية نقص الغاز أثناء زيارته إلى الجزائر.

المصدر: نوفوستي

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