بيونغ يانغ تصف المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بـ"الدمية"

اتهمت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إليزابيث سالمون، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الشمال، المعينة حديثا بأنها مجرد "دمية" للولايات المتحدة الأمريكية.

وشن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية هجوما لفظيا على الولايات المتحدة وسالمون التي تولت المنصب في أوائل أغسطس، قائلا: "لقد أوضحنا بالفعل موقفنا المبدئي المتمثل في أننا لا نعترف ولا نتعامل مع أي مقرر خاص، لا يمثل سوى مجرد دمية للولايات المتحدة ".

وشدد على أن "كوريا الديمقراطية (الشمالية) لن تتسامح مع ابتزازات حقوق الإنسان للولايات المتحدة والقوات التابعة لها ضد كوريا الشمالية بهدف قلب نظامها الاجتماعي"، معتبرا أن واشنطن تستخدم قضية حقوق الإنسان باعتبارها "أكثر الوسائل العدائية تسييسا" ضد بيونغ يانغ.

وذكر المتحدث أن "ابتزاز حقوق الإنسان من الولايات المتحدة والقوى المعادية الأخرى لا علاقة له بضمان حقوق الإنسان الحقيقية، ولكنه ليس سوى أكثر الوسائل العدائية تسييسا، لتشويه الصورة الكريمة لكوريا الشمالية والقضاء على "الحقوق والمصالح الحقيقية للشعب الكوري".

المصدر: "يونهاب"