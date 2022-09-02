موسكو: "واشنطن وبروكسل تعرقلان تزويد العالم بالغذاء

أعلن مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، أن روسيا ستنفذ بإخلاص التزاماتها في مجال إمدادات الغذاء إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

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وقال كينشاك في حديث لوكالة "نوفوستي": "بالرغم من القيود الغربية غير الشرعية، كانت روسيا وستواصل تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في مجال إمدادات الغذاء إلى إفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف في الوقت ذاته أن التطبيع الكامل للوضع في هذا المجال يتطلب رفع كل قيود النقل والتأمين المفروضة على التصدير الروسي وضمان المدفوعات الحرة.

وتابع: "لكن الأمريكيين والأوروبيين لا يريدون عمل ذلك حتى الآن، ويعرقلون إمدادات سوق الغذاء العالمي وانخفاض الأسعار. في الوقت نفسه يواصلون نشر أخبار زائفة في وسائل الإعلام مفادها أن روسيا أثارت "الجوع في العالم".

المصدر: نوفوستي