رومانيا تخصص موازنة ضخمة لشراء طائرات تركية

طالبت وزارة الدفاع الرومانية برلمان البلاد بالحصول على دعم بقيمة 300 مليون دولار، لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، لشراء 18 طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أنه من المنتظر أن تبدأ المباحثات مع الشركة التركية المطورة فور الحصول على موافقة البرلمان الروماني.

وتفيد وسائل الإعلام الرومانية أن رومانيا لا تمتلك الطائرات المسيرة التي تتمتع بأحدث تكنولوجيا، وهو ما دفع وزارة الدفاع الرومانية إلى العمل على شراء أول حزمة دعم لوجستي ومعدات التدريب الخاصة الموجود بطائرات بيرقدار.

المصدر: "زمان"