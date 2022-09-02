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شويغو: القوات الروسية دمرت 174 مقرا للقيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في أغسطس

تدمير مصعد مائي جراء الاستهداف الأوكراني لنوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون

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تدمير مصعد مائي جراء الاستهداف الأوكراني لنوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون
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قال فلاديمير ليونتيف، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون إن القوات المسلحة الأوكرانية دمرت أحد المصاعد المائية أثناء قصف نوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون.

وأضاف ليونتيف: "الليلة الماضية، تم تدمير مصعد نيبولون المائي الواقع في فيسيلوي.. دُمرت كمية ضخمة من الحبوب، دُمرت منشآت الإنتاج".

وأشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إلى أن المصعد قد تم استهدافه بأسلحة دقيقة من قبل القوات الأوكرانية.

وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية استهداف المناطق المدنية في منطقة خيرسون منذ مساء الأحد الماضي.

المصدر: نوفوستي

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