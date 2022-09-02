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دبلوماسي أمريكي سابق ينتقد "الشيخ بايدن" والخلفية الحمراء

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دبلوماسي أمريكي سابق ينتقد
AFP
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أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الخطاب الذي ألقاه وظهوره على منصة بخلفية حمراء اللون.

وأشعل خطاب بايدن والألوان المختارة وما أدلى به في خطابه تكهنات وتساؤلات بين نشطاء مواقع التواصل، وقد علق الدبلوماسي الأمريكي الأسبق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، بتغريدة قال فيها: "أعلن الشيخ بايدن الليلة التكفير ضد الجمهوريين المرتدين".

وهاجم بايدن للمرة الثالثة في حوالي أسبوع الحزب الجمهوري وسلفه الرئيس دونالد ترامب، معتبرا أن الأخير وحلفاءه السياسيين "يهددون بإعادة الولايات المتحدة إلى الوراء، ويمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا".

وكتب مغرد أمريكي معلقا على صورة ملتقطة من خطاب بايدن: "لا أستطيع أن أصدق أن هذه صورة حقيقية. إنها تصور رئيس أمتنا، وهو يخرج إلى موجات الأثير ويتحدث عن رفاقه المواطنين كما لو كانوا جرذان المجاري".

وعلق آخر ساخرا: "إنهم يحاولون بشدة لجعله يبدو قويا، أليس كذلك؟ هل تعرف ما الذي سيجعله يبدو قويا؟ اجتياز جملتين دون أن ينسى ما كان سيقوله. أو ماذا عن عدم السقوط من الدراجة، أو السقوط المتكرر على درج الطائرة".

وسخر آخر من بايدن قائلا: "الآن كل ما يحتاجه جو بايدن فقط، هو أن ينمو له شارب صغير ليكتمل المظهر".

المصدر: RT

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