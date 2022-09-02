دبلوماسي أمريكي سابق ينتقد "الشيخ بايدن" والخلفية الحمراء

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الخطاب الذي ألقاه وظهوره على منصة بخلفية حمراء اللون.

وأشعل خطاب بايدن والألوان المختارة وما أدلى به في خطابه تكهنات وتساؤلات بين نشطاء مواقع التواصل، وقد علق الدبلوماسي الأمريكي الأسبق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، بتغريدة قال فيها: "أعلن الشيخ بايدن الليلة التكفير ضد الجمهوريين المرتدين".

أعلن الشيخ بايدن الليلة التكفير ضد الجمهوريين المرتدين. https://t.co/lNDjXzcoJA — Alberto Miguel Fernandez (@AlbertoMiguelF5) September 2, 2022

وهاجم بايدن للمرة الثالثة في حوالي أسبوع الحزب الجمهوري وسلفه الرئيس دونالد ترامب، معتبرا أن الأخير وحلفاءه السياسيين "يهددون بإعادة الولايات المتحدة إلى الوراء، ويمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا".

⭕️ما يحدث في امريكا مرعب للغاية⭕️



ردود فعل عنيفة على الكلمة التي قرأها بايدن البارحة، ووصف فيها نصف الشعب الأمريكي بأنهم سرطان وفاشيين



لاحظ الخلفية وراء بايدن (اللون الأحمر)👇، وتُذكِّرك على الفور بشعار الحزب الشيوعي



قناة @CNN أدركت الكارثة، وحاولت تخفيف لون الخلفية ولم تفلح https://t.co/X4YR1UITQj — أحمد الفراج (@amhfarraj) September 2, 2022

وكتب مغرد أمريكي معلقا على صورة ملتقطة من خطاب بايدن: "لا أستطيع أن أصدق أن هذه صورة حقيقية. إنها تصور رئيس أمتنا، وهو يخرج إلى موجات الأثير ويتحدث عن رفاقه المواطنين كما لو كانوا جرذان المجاري".

I can’t believe this is a real photograph. It depicts the president of our nation, as he took to the airwaves and spoke about his fellow citizens as if they were sewer rats. pic.twitter.com/bWYxHJfqTa — J.D. Vance (@JDVance1) September 2, 2022

وعلق آخر ساخرا: "إنهم يحاولون بشدة لجعله يبدو قويا، أليس كذلك؟ هل تعرف ما الذي سيجعله يبدو قويا؟ اجتياز جملتين دون أن ينسى ما كان سيقوله. أو ماذا عن عدم السقوط من الدراجة، أو السقوط المتكرر على درج الطائرة".

They're really trying to make him look strong, aren't they? You know what will make him look strong? Getting through a couple sentences without forgetting what he was going to say. Or how about not falling off a bike. Perhaps not repeatedly tripping on airplane boarding steps. 🤔 — RTG (@Jgfleet661) September 2, 2022

وسخر آخر من بايدن قائلا: "الآن كل ما يحتاجه جو بايدن فقط، هو أن ينمو له شارب صغير ليكتمل المظهر".

Now Joe Biden just needs to grow a little mustache to complete the look. #MAGApic.twitter.com/b3mMS2ctJx — Based Clarence Thomas (@MAGASoGood) September 2, 2022

المصدر: RT