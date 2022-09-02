خبير فنلندي: الناتو طبق المادة الخامسة من ميثاقه

صرح الخبير السياسي الفنلندي، يوهان بيكمان، أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تتم في إطار استخدام الناتو للمادة الخامسة من ميثاقه.

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وقال بيكمان في حديث لصحيفة "أوكرانيا.رو": "إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل بلدان الناتو هي بالذات استخدام المادة الخامسة من ميثاق الناتو حول الدفاع المتبادل لجميع أعضاء الحلف... وتعمل البلدان الغربية وكأن أوكرانيا هي عضو في الناتو".

وعبر الخبير عن اعتقاده أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول أوكرانيا إلى سلاح ضد روسيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا غير شرعية لأن أوكرانيا ليست عضوا في هذه المنظمة.

وأوضح: "إنه انتهاك للقانون الدولي. إذا كانت أوكرانيا رسميا عضوا في حلف الناتو، فكانت هذه الإمدادات شرعية. لكن ليس الآن".

وتنص المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو على أن "الهجوم المسلح على عضو واحد أو عدد من الأعضاء في الحلف سيعتبر هجوما على الحلف بشكل عام.

المصدر: نوفوستي