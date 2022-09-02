القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا وبانتيليمونوفكا

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لوقف إطلاق النار بقصف القوات الأوكرانية لدونيتسك وغورلوفكا وبانتيليمونوفكا.

وجاء في بيان المكتب: "قصفت القوات الأوكرانية دونيتسك وغورلوفكا وبانتيليمونوفكا في الصباح، وأطلقت ما مجموعه 13 قذيفة من عيار 155 ملم من أسلحة دول الناتو".

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سلمت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا العشرات من مدافع الهاوتزر بعيدة المدى M777 إلى أوكرانيا، والتي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لقصف المدن والبلدات في جمهورية دونيتسك، بما في ذلك العاصمة دونيتسك، كما لا تزال الدول الغربية تضخ المزيد من الأسلحة إلى كييف، الأمر الذي يطيل من أمد الصراع ويهدد حياة المدنيين.

المصدر: نوفوستي