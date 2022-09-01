الجيش الإيراني صدر بيانا حول معلومات متداولة بشأن اختراق مقاتلات إسرائيلية الأجواء الإيرانية

نفى قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني دخول مقاتلات اسرائيلية لحدود البلاد، وذلك ردا على معلومات متداولة اختراق تلك المقاتلات الأجواء الإيرانية عدة مرات.

وقال العميد علي رضا صباحي "هذا الادعاء هو كسائر ادعاءاتهم ولم يحدث مثل هذا الامر على الإطلاق، اذ أن منظومة شبكة الدفاع الجوي الذكية في البلاد ترصد الاجواء لحظة بلحظة".

وأشار قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني إلى أن "منطقة الرصد من قبل الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الايرانية تبعد آلاف الكيلومترات عن الحدود".

واضاف "منظوماتنا لا ترصد حدودنا الجوية فحسب، بل ترصد أيضا مسافات على بعد آلاف الكيلومترات".

وقال إن "الأعداء يقولون شيئاً ما بين الحين والاخر ليروا رد فعلنا، لكننا أظهرنا رد فعلنا في الميدان، وإن شاء الله سنعرضه مرة أخرى إيضا".

المصدر: وكالة فارس