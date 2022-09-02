اتفاق فلسطيني أردني لإنشاء صوامع حبوب في فلسطين

اتفق وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي ووزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، على التعاون الفني المشترك لإنشاء صوامع حبوب في فلسطين.

عبر الشمالي عن استعداد الأردن لتقديم الخبرات اللازمة في هذا المجال، واتفقا على إرسال وفد فلسطيني فني للاطلاع على الخبرة الأردنية في إنشاء الصوامع.

وأكد العسيلي على أهمية قرار الحكومة الفلسطينية بإنشاء صوامع للقمح حفاظا على استقرار الأمن الغذائي في الأسواق الفلسطينية خاصة بعد تداعيات الجائحة الصحية والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وما نتج عنها من اضطرابات في سلسلة الإمداد العالمية وعدم استقرار الأسعار.

المصدر: معا