الحكم على ضابط شرطة سابق بنيويورك بالسجن 10 سنوات

حكمت محكمة أمريكية على ضابط متقاعد من شرطة نيويورك، بالسجن 10 سنوات، لمهاجمته مبنى الكابيتول واستخدامه سارية علم للاعتداء على أحد ضباط الشرطة.

ويعتبر الحكم بسجن توماس ويبستر، هو الأطول حتى الآن بين ما يقرب من 250 شخصا تمت معاقبتهم بسبب سلوكهم أثناء أعمال الشغب في 6 يناير 2021، ويذكر أن اثنين آخرين شاركا في أعمال الشغب، وحكم عليهما بشكل منفصل بالسجن سبع سنوات وثلاثة أشهر.

كان ويبستر الضابط السابق بشرطة نيويورك، أول متهم في أعمال الشغب في الكابيتول يحاكم بتهمة الاعتداء، وأول من قدم حجة للدفاع عن النفس، لكن هيئة المحلفين رفضت ادعاء ويبستر بأنه كان يدافع عن نفسه عندما تعامل مع ضابط الشرطة نواه راثبون وانتزع قناع الغاز الخاص به خارج مبنى الكابيتول.

وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا، على ويبستر 56 عاما، بالسجن 10 سنوات بالإضافة إلى ثلاث سنوات من إطلاق السراح المشروط، وسمح لويبستر بتقديم تقرير إلى إدارة السجن في موعد يتم تحديده بدلا من الأمر فورا بالاحتجاز.

المصدر: واشنطن بوست