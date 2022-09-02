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تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للتعاون بين الجزائر وسوريا في مجال الطاقة

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تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للتعاون بين الجزائر وسوريا في مجال الطاقة
Legion-Media
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أعلنت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أن وزيرها محمد عرقاب بحث مع سفير سوريا لدى الجزائر نمير الغانم، إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة.

وقالت الوزارة إن المحادثات ركزت على بحث إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة، لا سيما في مجال ​المحروقات​ وتسويق غاز البترول المسال، وكذلك في مجال إنتاج ​الكهرباء​ والنقل والتحويل الكهربائي والصيانة والتكوين وتصنيع المعدات والطاقات المتجددة.

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وأضافت أن المسؤولين أشارا إلى "فرص التعاون الكبيرة القائمة في قطاع المناجم، لا سيما في مجال استغلال الفوسفات وتحويله".

ونوهت إلى أن ​وزير الطاقة​ والمناجم الجزائري أكد استعداد بلاده لتطوير وتعميق التعاون الثنائي وتحديد المشاريع الملموسة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية من الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة والمناجم، تكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق لضمان تحقيق إنجازاتهما.

المصدر: وكالات

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