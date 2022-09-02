مجموعة السبع تناقش مسألة تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

أعرب البيت الأبيض، عن رفضه توضيح ما إذا كان سيتم رفع الحظر المفروض على واردات النفط الروسي في الولايات المتحدة، إذا وافق وزراء مجموعة السبع على تحديد سقف سعري للنفط الروسي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، ردا على سؤال إذا كانت الولايات المتحدة ستنظر في رفع الحظر على واردات النفط الروسية إذا وافقت مجموعة السبع على خطة للحد من أسعار النفط، "لن أتوقع الاجتماع غدا".

وسئلت أيضا عما إذا كانت واشنطن تخشى أن يؤدي الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، على الإمدادات البحرية من النفط والمنتجات البترولية من روسيا، والذي تم تأجيله حتى ديسمبر، إلى ارتفاع أسعار الطاقة إذا فشلت مجموعة السبع في الاتفاق على خطة في الثاني من سبتمبر، أجابت جان بيير: "لن أخوض في الاحتمالات الافتراضية.. إنهم سيناقشون هذه المسألة".

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزعماء آخرين في مجموعة السبع وجهوا وزراء مالية بلدانهم لتطوير "آلية لوضع قيود على الأسعار العالمية للنفط الروسي". مضيفة أنه "كما قلت، سيعقد وزراء مالية دول مجموعة السبع اجتماعا وسنرى ما سيحدث".

المصدر: تاس