زيلينسكي يوقف عمل وفد أوكرانيا في مجموعة الاتصال

ألغى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رسميا عمل الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال لحل الوضع في شرق أوكرانيا.

ووفقا لوثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية: "يلغى الاعتراف بالمرسوم الصادر عن رئيس أوكرانيا بتاريخ 5 مايو 2020 برقم 167/2020، بشأن وفد أوكرانيا في مجموعة الاتصال الثلاثية، ويعتبر غير صالح من تاريخ اليوم".

ويلغي مرسوم اليوم ستة مراسيم رئاسية من 2020-2021 بشأن عمل الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال وتكوين هذا الوفد.

وبفضل عمل مجموعة الاتصال المكونة من ممثلين عن روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأوكرانيا، أجريت مفاوضات على مستويات مختلفة فيما يسمى بصيغة نورماندي (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا).

وفي سبتمبر 2014 وفبراير 2015، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن الاتفاق على خطة لتسوية سلمية ووقف إطلاق النار في دونباس ما يسمى باتفاقات "مينسك".

وكانت إحدى النقاط المهمة في الاتفاقيات هي مطالبة أوكرانيا بإجراء إصلاحات لتحقيق اللامركزية في السلطة، بما في ذلك اعتماد قانون بشأن الوضع الخاص داخل بلد مناطق معينة من مناطق دونيتسك ولوغانسك.

ووفقا لمجموعة التدابير الخاصة بتنفيذ اتفاقيات "مينسك"، فإن الوضع الخاص بدونباس ينص على وجه الخصوص، على الحق في تقرير المصير اللغوي لسكان المنطقة، وإنشاء قوات شعبية والعفو عن جميع المشاركين في الصراع المسلح.

تمت الموافقة على اتفاقيات مينسك بقرار من مجلس الأمن الدولي وهي ملزمة.

ومع ذلك، وصلت عملية حل النزاع في الواقع إلى طريق مسدود، بسبب رفض كييف الامتثال لـ "البنود السياسية" لاتفاقيات مينسك. وأجرت كييف المفاوضات بشكل مصطنع في مجموعة الاتصال في عهد الرئيس بيترو بوروشينكو، وبعد وصول فلاديمير زيلينسكي إلى السلطة في عام 2019، رفضت كييف إجراء حوار مباشر مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وعارضت تثبيت وضعهم الخاص في الدستور، وطالبت أيضا بنقل جزء من الحدود مع روسيا في دونباس إلى سيطرة كييف، وفقا لمجموعة من الإجراءات، كان ينبغي أن تبدأ عملية النقل فقط بعد الانتخابات المحلية في المنطقة.

المصدر: تاس