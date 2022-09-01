شقيق رئيس تشيلي يتعرض لاعتداء

صرحت جامعة تشيلي، بأن مجموعة من الأشخاص هاجمت شقيق رئيس تشيلي غابرييل بوريك، وأربعة أشخاص آخرين بجوار أحد مباني الجامعة.

ووفقا لبيان الجامعة: "اليوم في منتصف النهار، قامت مجموعة من الأشخاص بضرب أربعة من أفراد مجتمعنا سايمون بوريك، وفرانسيسكو بالما وخورخي بايز وراؤول روا، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى".

ويظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام مقاومة شقيق الرئيس بوريك أثناء الاعتداء عليه.

وذكرت إذاعة "BioBioChile" أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية الحادث ويجري التحقيق في أسبابه.

المصدر: نوفوستي