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مركز المصالحة الروسي: مقاتلات إسرائيلية قصفت حلب ودمشق دون دخول الأجواء السورية

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مركز المصالحة الروسي: مقاتلات إسرائيلية قصفت حلب ودمشق دون دخول الأجواء السورية
Legion-Media
مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16"
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أكد أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت ثلاثة صواريخ إسرائيلية استهدفت مطارات في حلب ودمشق.

وقال إيغوروف خلال مؤتمر صحفي: "قصفت 6 مقاتلات تكتيكية من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، دون دخول الأجواء السورية، بثمانية صواريخ موجهة وثماني قذائف موجهة مطاري النيرب في حلب ومطار دمشق الدولي. ودمرت الدفاعات الجوية السورية ثلاثة صواريخ".

وأضاف أن خمسة جنود سوريين أصيبوا، ودمر رادار لمنظومة الدفاع الجوي السورية "إس-125"، ومستودعا معدات عسكرية، وتضرر مدرج مطار النيرب.

المصدر: نوفوستي

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