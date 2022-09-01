 RT تواكب زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى محطة زابوروجيه

تمكن موفد RT مكسيم الطوري من مرافقة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة مديرها العام رافائيل غروسي، أثناء تجوالها وتقييمها للأوضاع داخل محطة زابوروجيه النووية.

يأتي ذلك على الرغم من محاولة كييف عرقلة وصول البعثة عبر قصفها المتواصل على مدينة إنيرغودار المجاورة، وإنزال عسكري تم إحباطه صباح اليوم قرب المحطة.

البعثة الدولية تمكنت من الاطلاع على آثار القصف الأوكراني الذي يطال المكان.

وتركت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة بشكل مؤقت بضعة مراقبين لمتابعة العمل في الفترة المقبلة.

هذا وحذر مستشار مدير شركة "روساتوم" رينات كورتشا خلال الزيارة من أن العالم سيكون على حافة مخاطر جدية في حال لم يتوقف القصف على المحطة.

المصدر: RT