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مكتب التحقيقات الفدرالي يفتش مباني مرتبطة بالملياردير الروسي فيكتور فيكسلبرغ

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مكتب التحقيقات الفدرالي يفتش مباني مرتبطة بالملياردير الروسي فيكتور فيكسلبرغ
Globallookpress Maksim Konstantinov
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فتش موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الداخلية الأمريكية اليوم الخميس مباني في وسط مانهاتن وجزيرة لين بنيويورك يعتقد أنها مرتبطة برجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسلبرغ.

ووفقا لقناة NBC التلفزيونية فإن الحديث يدور حول منزله في مانهاتن حيث تمت مصادرة عدة صناديق من منزله في ساوثهامتون في ولاية نيويورك، كما ذكرت أن عمليات التفتيش جرت في ممتلكات لفيكسلبرغ في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا أيضا.

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ولم تكشف الجهات الأمنية على أسباب عمليات التفتيش حتى الآن.

وأفاد مراسل وكالة "تاس" من مكان الحادث بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي يواصلان تفتيش المبنى.

المصدر: تاس

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