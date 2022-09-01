غروسي: كان من الصعب علينا الوصول إلى محطة زابوروجيه لكننا نجحنا

صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأنه كان من الصعب على بعثته الوصول إلى المحطة، لكن الشيء المهم هو أنهم نجحوا.

وقال غروسي: "كان الوصول إلى هناك صعبا، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا وصلنا إلى هنا".

وفي وقت سابق، أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية بمقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن ممثلي بعثة الوكالة الدولية للطاقة سيبقون في محطة زابوروجيه الكهروذرية حتى 3 سبتمبر على الأقل.

المصدر: نوفوستي