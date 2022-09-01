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غروسي: يجب أن يعرف العالم كله العمل المتفاني لموظفي محطة زابوروجيه

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غروسي: يجب أن يعرف العالم كله العمل المتفاني لموظفي محطة زابوروجيه
Sputnik
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صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن خبراء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية رأوا العمل المتفاني لموظفي محطة زابوروجيه النووية، على الرغم من الظروف الصعبة.

وقال غروسي: "بالنسبة لي، يبدأ العمل الآن. لقد أجرينا تقييما أوليا، ورأينا العمل المتفاني لموظفي المحطة، على الرغم من الظروف الصعبة حول المحطة وفي مدينة إنرغودار، إنهم يؤدون عملهم بشكل احترافي وهذا أمر مهم للغاية، يجب أن يعرفه العالم كله".

المصدر: نوفوستي

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