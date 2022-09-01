افتتاح مركز لصيانه وإصلاح المروحيات الروسية في تايلاند

أعلن رومان بيلشيكوف، ممثل شركة "روستيخ" الحكومية في بانكوك، نائب الممثل التجاري لروسيا، عن افتتاح مركز لإصلاح وصيانة المروحيات الروسية في تايلاند قبل نهاية العام.

وقال بيلشيكوف: "سيتم افتتاح مركز لإصلاح وصيانة المروحيات الروسية في محافظة لوبوري التايلاندية بحلول نهاية هذا العام. وستفتتح شركة داتاغيت التايلاندية المركز".

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وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن إنشاء مثل هذا المركز في تايلاند بين شركة "المروحيات الروسية" القابضة، وهي جزء من "روستيخ"، وتعمل منذ فترة طويلة في سوق المعدات العسكرية والأسلحة.

وقال سيرغي نيدلكو، رئيس قسم المروحيات في شركة داتاغيت التايلاندية: "المركز سيفتتح قبل نهاية العام، ويقع في محافظة لوبوري، على مقربة من القاعدة الجوية للقوات الجوية التايلاندية، حيث تم تسليم ثماني مروحيات من طراز "مي-17".

وأضاف: "هناك أيضا قاعدة جوية تايلاندية للإنقاذ ومكافحة الحرائق في مكان قريب، حيث تتمركز أربع مروحيات من طراز "كا-32ا11ف س".

وأشار إلى أن المركز يخطط لإصلاح وصيانة المروحيات من طراز "كا-32ا11ف س" و"مي-17".

المصدر: نوفوستي