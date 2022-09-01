رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادر محطة زابوروجيه رفقة جزء من الوفد المرافق

غادر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، محطة زابوروجيه النووية، رفقة جزء من الوفد الذي وصل معه.

ووصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة غروسي، إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية يوم الخميس، وأجرى رئيس وفد "روساتوم" وموظفو المحطة، جولة لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل المحطة، وعرضوا أقسام المحطة التي تضررت أثناء قصف القوات الأوكرانية.

وأكد غروسي، أن وفد الوكالة قد جمع الكثير من المعلومات، مضيفا: "رأيت الأشياء الأساسية التي أردت رؤيتها".

وفي وقت سابق، قال غروسي إنه سيغادر إنرغودار وسيبقى وفده حتى 3 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي