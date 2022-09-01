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"شل" لن تشارك في الشركة الجديدة المشغلة لمشروع "سخالين-2"

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Globallookpress
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أبلغت شركة "رويال داتش شل" البريطانية الهولندية النفطية الحكومة الروسية وشركاءها إنها لن تشارك في الشركة الجديدة المشغلة لمشروع "سخالين-2".

وقالت الشركة في بيانها: "لن تشارك "شل" في الشركة الجديدة التي تم تأسيسها بأمر من الحكومة الروسية كمشغل لمشروع "سخالين-"2 للغاز الطبيعي المسال. وقد أبلغنا الحكومة الروسية وشركاءنا في سخالين أننا لن نحصل على حصة في الكيان القانوني الجديد ونحتفظ بجميع حقوقنا القانونية".

وأضافت: "لدى شل عقد توريد للغاز الطبيعي المسال مع شركة سخالين للطاقة. نواصل مراقبة التطورات في هذا العقد وتقييم خياراتنا مقابل المتطلبات والاتفاقيات القانونية المعمول بها".

المصدر: تاس

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