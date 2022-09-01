الوكالة الدولية للطاقة الذرية تناقش إبقاء ممثليها في محطة زابوروجيه

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيناقشون إمكانية إبقاء بعثة دائمة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" في اجتماع مع موظفي المحطة قوله: "لدينا هدف واحد حماية المحطة من حادث نووي.. الآن علينا الذهاب وتفقد المنشآت. وينصب التركيز بشكل خاص على جوانب السلامة النووية والإشعاعية".

وفي وقت سابق، أعلن غروسي أن فريق خبراء تابعا للوكالة انطلق إلى محطة زابوروجيه، وأنه سيمضي "بعض الأيام" هناك وسيعد تقريرا بعد إنهاء المهمة.

المصدر: راديو سبوتنيك