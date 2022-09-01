صحيفة صينية: بكين أرسلت أقوى معداتها العسكرية لمناورات "الشرق-2022"

كشفت وسائل إعلام صينية أن بكين أرسلت أقوى معداتها العسكرية إلى مناورات "الشرق 2022" التي ستجري في روسيا، وأوضحت أن هذه الخطوة هي تأكيد على عمق التعاون العسكري الروسي الصيني.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" عن محللين ومتابعين أن هذه الخطوة الصينية "قد تكون بمثابة رادع للأفعال الخبيثة لبعض القوى الخارجية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين أرسلت إلى المناورات على وجه الخصوص دبابات، ومركبات قتال مشاة، وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز Z-19 ومدمرة "نانتشانغ" من النوع 055 ومقاتلات J-10.

وقالت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) يوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين صينيين أن أكثر من 2000 عسكري صيني، وأكثر من 300 مركبة، و21 طائرة عسكرية وطائرة هليكوبتر سيشاركون في مناورات "فوستوك (الشرق) 2022".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن هذا العام، ولأول مرة، تشارك الصين بثلاثة أصناف من القوات في وقت واحد في مناورات "الشرق-2022"، وهي القوات البرية والبحرية والجوية.

المصدر: نوفوستي