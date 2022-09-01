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استقالة وزيرة الصحة البرتغالية بعد وفاة سائحة حامل

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استقالة وزيرة الصحة البرتغالية بعد وفاة سائحة حامل
AFP
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قدمت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو استقالتها من منصبها بعد ساعات من ورود تقارير عن وفاة سائحة حامل، وعدم توفر سرير في المستشفى، وعقب عاصفة انتقادات لضعف الخدمات الصحية.

وقالت الحكومة في بيان إن تيميدو "أدركت أنها لم تعد تملك الشروط للبقاء في المنصب". ونقلت وكالة لوسا البرتغالية للأنباء عن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا قوله إن وفاة المرأة كانت "القشة الأخيرة" التي أدت إلى استقالة تيميدو.

وحسب ما ورد عانت المرأة الهندية البالغة من العمر 34 عاما من سكتة قلبية أثناء نقلها بين مستشفيات لشبونة. ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الحوادث هذا الصيف التي يلقي النقاد باللوم فيها على أزمة التوظيف عبر وحدات الولادة البرتغالية.

وتشغل تيميدو منصب وزيرة الصحة منذ عام 2018.

المصدر: BBC

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