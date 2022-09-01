لوكاشينكو: لا يمكن لروسيا أن تخسر في أوكرانيا

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه لا يمكن لروسيا أن تخسر في النزاع الأوكراني.

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وقال في خطاب ألقاه في الدرس المفتوح لطلاب المدارس، اليوم الخميس: "لا يمكن لروسيا أن تخسر هناك. وأنا والعديد من البيلاروس نؤيد روسيا في هذا المجال".

وأشار إلى أن البعض يصف روسيا وبيلاروس بأنهما المعتديتان"، موضحا: "لا، لو لم تنطلق العملية الخاصة الروسية الوقائية لتعرضت بيلاروس قبل كل شيء لضربة صاروخية". وذكر أنه كان يتحدث عن ذلك أكثر من مرة وكان يظهر الوثائق الخاصة بنقاط التهديد لبيلاروس من الاتجاه الجنوبي.

وأضاف: "كان عليهم جرنا إلى هذه الحرب. لكن قبل 30 دقيقة من إعلان العملية العسكرية الروسية الخاصة قمنا بإلغاء هذه النقاط. والروس هم الأبطال، لقد رأوا في الوقت المناسب الاستعداد لهجوم على أراضي بيلاروس. وذلك كان على طول حدودنا. كانوا يستعدون لذلك، وليس في أوكرانيا وحدها، ولكن هناك أيضا، في الغرب، في الولايات المتحدة".

وعبر عن اعتقاده "أنهم (الغرب) سيواصلون الضغط في هذا المجال وبذل كل ما بوسعهم ليركعوا روسيا على ركبتيها". وأكد: "لكن روسيا لا يمكنها الركوع".

المصدر: نوفوستي