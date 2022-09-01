الخارجية الصينية: نثمن الموقف الروسي من الاستفزازات الأمريكية في مضيق تايوان

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني، وانغ ون بين، أن الصين تقيم تقييما عاليا موقف الجانب الروسي من الاستفزازات الأمريكية المحكوم عليها بالفشل في مضيق تايوان.

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وقال وانغ ون بين في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "تقيم الصين تقييما عاليا موقف الجانب الروسي. وأعلنت أكثر من 170 دولة عن تمسكها بمبدأ "الصين الواحدة" ودعمت الصين فيما يخص حماية سيادتها ووحدة أراضيها".

وأشار إلى أن الأعمال الأمريكية الاستفزازية لا تتمتع بشعبية في العالم، وهي محكوم عليها بالفشل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا، إن موسكو تعتبر مرور السفن الحربية الأمريكية عبر مضيق تايوان استفزازا جديدا هادفا إلى ردع بكين وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

المصدر: نوفوستي