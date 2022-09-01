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إسرائيل: الأسير خليل عواودة تعهد بعدم ممارسة "أنشطة إرهابية" (صورة)

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إسرائيل: الأسير خليل عواودة تعهد بعدم ممارسة
AP
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قالت السلطات الإسرائيلية إن الأسير الفلسطيني، خليل عواودة، وقع على تعهد خطي بـ"عدم العودة إلى ممارسة الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن "عواودة وقع على تعهد خطي بعدم العودة إلى ممارسة الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل. وتقرر الافراج عنه بموجب هذا الشرط وعلى ضوء حالته الصحية، ولكن إن عاد إلى ممارسة الإرهاب سيتم اعتقاله مجددا على الفور".

وقالت هيئة شؤون الأسرى في وقت سابق إن عواودة ووفقا لاتفاق تعليق اضرابه واعطائه قرارا جوهريا، سيبقى في مستشفى أساف هيروفيه حتى تعافيه تماما.

وذكرت أنه وعلى الأغلب سيتم الافراج عنه من المستشفى وعدم عودته للسجن، لأن حالته تتطلب رعاية ووقتا طويلا للتعافي.

المصدر: RT

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