إسرائيل: الأسير خليل عواودة تعهد بعدم ممارسة "أنشطة إرهابية" (صورة)

قالت السلطات الإسرائيلية إن الأسير الفلسطيني، خليل عواودة، وقع على تعهد خطي بـ"عدم العودة إلى ممارسة الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن "عواودة وقع على تعهد خطي بعدم العودة إلى ممارسة الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل. وتقرر الافراج عنه بموجب هذا الشرط وعلى ضوء حالته الصحية، ولكن إن عاد إلى ممارسة الإرهاب سيتم اعتقاله مجددا على الفور".

#خليل_عواوده وقع على تعهد خطي بعدم العودة إلى ممارسة الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل. تقرر الافراج عنه بموجب هذا الشرط وعلى ضوء حالته الصحية ولكن إن عاد إلى ممارسة الإرهاب سيتم اعتقاله مجددا على الفور. pic.twitter.com/WrZd1Dgu5Y — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 1, 2022

وقالت هيئة شؤون الأسرى في وقت سابق إن عواودة ووفقا لاتفاق تعليق اضرابه واعطائه قرارا جوهريا، سيبقى في مستشفى أساف هيروفيه حتى تعافيه تماما.

وذكرت أنه وعلى الأغلب سيتم الافراج عنه من المستشفى وعدم عودته للسجن، لأن حالته تتطلب رعاية ووقتا طويلا للتعافي.

المصدر: RT