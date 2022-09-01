الدفاع الروسية: سنؤمن زيارة خبراء الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه رغم محاولات نظام كييف تعطيلها

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إنها تعمل على ضمان وتأمين زيارة خبراء وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه النووية، رغم محاولات نظام كييف عرقلة الزيارة.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أنه "رغم محاولات نظام كييف تعطيل وصول مجموعة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، يؤكد الجانب الروسي استعداده لاستقبالهم وضمان أمنهم لمواصلة عملهم. الوضع في منطقة محطة الطاقة النووية صعب، لكنه يبقى تحت السيطرة الكاملة".

يتبع ..