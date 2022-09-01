خبير روسي: بوتين يحاول الحد من الصراع لإخراج أوروبا من اللعبة وأخشى أن تدمر أوكرانيا محطة زاباروجيه

قال الخبير والمحلل السياسي، ألكسندر نزاروف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحاول تجميد الصراع أو على الأقل الحد منه حتى تخرج أوروبا من اللعبة.

وأوضح نزاروف أن أوروبا لا تزال تساعد أوكرانيا، لكنها تجمدت بالفعل بدخولها في حالة رعب على عتبة الشتاء وستكون مشغولة بنفسها قريبا.

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وأضاف أن أوكرانيا، على العكس من ذلك، تحاول بكل قوتها توسيع الصراع وجذب مشاركين جدد إليه.

وتابع أنه في سياق السلبية المتزايدة لأوروبا، فإن خطر التلوث النووي (الذي تسعى إليه كييف) هو الفرصة الأكثر واقعية لإجبار أوروبا على التحرك، مشيرا إلى أن حادث إطلاق الإشعاع من محطة زاباروجيه (في حال وقوعه) سيجبر الغرب على المطالبة بالانسحاب الفوري للقوات الروسية من منطقة المحطة ونقلها إلى السيطرة الغربية أو الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك توفر محطة زابوروجيه 25-30% من الكهرباء في أوكرانيا، ويقال إن روسيا على وشك قطع الكهرباء عن أوكرانيا، لذلك، تزيد أوكرانيا من عدد القصف والاستفزازات لإجبار الغرب على التحرك، و "إذا لم ينجح ذلك، فأنا أخشى أن تدمر أوكرانيا المحطة"، حسب نزاروف.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن عملية تخريبية قامت بها القوات الأوكرانية حوالي الساعة 06:00 (بتوقيت موسكو) صباح اليوم الخميس، 1 سبتمبر، بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

المصدر: RT