استطلاع: نصف الإسرائيليين اليهود ينوون التصويت على غرار ما صوتوا في انتخابات 2021

أشار استطلاع نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي إلى أن نصف المواطنين اليهود الإسرائيليين لا ينوون تبديل أحزابهم، وبالتالي سيصوتون على غرار ما صوتوا في الانتخابات البرلمانية السابقة.

وفقًا لنتائج مؤشر الصوت الإسرائيلي لشهر أغسطس 2022، يعتزم 6 في المائة فقط تغيير آرائهم في التحالفات السياسية من خلال التصويت لحزب في كتلة مختلفة، في حين أن ما يقرب من 25 في المائة لا يزالون مترددين في التوجه نحو انتخابات 1 نوفمبر.

وصنف المستطلعون أجندة الحزب الاقتصادية على أنها العامل الأهم في خيارهم الانتخابي، باستثناء أنصار حزب الليكود المتحالف مع الكتلة اليمينية، الذين قالوا إن هوية زعيم الحزب هي العامل الأهم في التصويت لهذا الحزب.

عندما يتم تقسيم التصويت اليهودي، يعتزم 78 في المائة من مؤيدي أحزاب المعارضة التصويت لنفس الحزب مرة أخرى، بينما قال 43.5 في المائة فقط من ناخبي الائتلاف أنهم يخططون للتصويت لنفس الحزب.

وبحسب الاستبيان فإن غالبية الناخبين العرب (61 في المائة) الذين صوتوا للقائمة المشتركة في الانتخابات الأخيرة قالوا إنهم سيصوتون على نحو مشابه في هذه الانتخابات أيضا. فقط 45 بالمائة من ناخبي حزب القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس يقولون إنهم سيصوتون للحزب مرة أخرى في نوفمبر.

المصدر: i24 news