وسائل إعلام نقلا عن وزارة الدفاع التايوانية: إسقاط طائرة مسيرة مجهولة في منطقة كينمين

أفادت وزارة الدفاع التايوانية بإسقاط طائرة مسيرة مجهولة في منطقة كينمين، حسب ما ذكرته وسائل إعلام.

إلى ذلك قالت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الدفاع التايوانية إن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها هي مسيرة صينية، لتعود وتصحح لاحقا بأنها طائرة مسيرة مجهولة.

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وكانت تايوان قد أعلنت أمس الأربعاء أنها ستدافع عن نفسها وسترد على اختراق مجالها الجوي والتوغلات العسكرية في مياهها الإقليمية من جانب الصين.

ويأتي التحذير بعد يوم من إطلاق الجيش التايواني طلقات تحذيرية تجاه طائرة صينية من دون طيار، لأول مرة الثلاثاء الماضي.

المصدر:تاس