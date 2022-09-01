نيويورك تايمز: السلطات الأمريكية تحد من بيع رقائق الكترونية لروسيا والصين

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرضت قيودا على بيع الرقائق الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر العملاقة والذكاء الاصطناعي لروسيا والصين.

وبحسب الصحيفة، قالت شركة Nvidia المصممة للرقائق الإلكترونية، إن مسؤولين أمريكيين طلبوا منها التوقف عن تصدير شريحتين من أعلى شرائح الحوسبة لأعمال الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وهي خطوة يمكن أن تشل قدرة الشركات الصينية على القيام بأعمال متقدمة مثل التعرف على الصور وتعطيل عملها في الصين.

ومن المتوقع أن يحد المتطلب الجديد من استخدام الصين وروسيا لأشباه الموصلات للأغراض العسكرية.

وفي الوقت الحالي، لا تتعامل شركة Nvidia مع روسيا، لكنها تزود السوق الصينية بالسلع.

المصدر: تاس