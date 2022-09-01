كوريا الجنوبية: 1 من كل 5 أجانب مقيم غير شرعي!

أظهرت بيانات إحصائية، اليوم الخميس، أن عدد الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي في كوريا الجنوبية اقترب من 400 ألف شخص، مسجلا أعلى مستوى له في حوالي عامين.

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ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العدل، بلغ عدد المقيمين غير الشرعيين في كوريا الجنوبية 395068 شخصا اعتبارا من يوليو، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2020 عندما انتشر فيروس كورونا بوتيرة سريعة.

وتشهد كوريا الجنوبية ارتفاعا مستمرا في عدد المقيمين غير الشرعيين هذا العام.

وارتفع العدد بحوالي ألف شهريا، حيث زاد العدد من حوالي 388 ألفا في ديسمبر العام الماضي إلى حوالي 390 ألفا في يناير هذا العام، وحوالي 391 ألفا في فبراير، وحوالي 392 ألفا في مارس، وحوالي 393 ألفا في أبريل، وحوالي 394 ألفا في مايو.

وقفز معدل الإقامة غير القانونية، الذي يشير إلى نسبة المقيمين غير الشرعيين من إجمالي الأجانب المقيمين في البلاد، من 15.5% في عام 2019 إلى 19.3% في عام 2020، ثم بلغ 19.9% في عام 2021. وتجاوز حاجز الـ 20% لأول مرة في يناير من هذا العام.

المصدر: يونهاب