أكد المستشار السابق لوزير الدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، أن واشنطن تقود ممارسات سلطات كييف.

وقال في مداخلة مع مضيف البودكاست "Judging Freedom" القاضي نابوليتانو، إن "عملية التفاوض ليست جارية" لأن الولايات المتحدة "لا تسمح لأحد" بالقيام بذلك.

وأضاف ماكغريغور: "الروس على حق عندما يقولون إننا وراء كل ما يحدث".

وأشار المستشار السابق لرئيس البنتاغون إلى أن القيادة الأمريكية "تحدد نغمة المزاج في الغرب".

وصرح بأن واشنطن تقف وراء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وتطلب منه مواصلة القتال.

المصدر: "تاس"