البيت الأبيض يمتنع عن التعليق على حضور مسؤولين أمريكيين جنازة غورباتشوف

امتنع البيت الأبيض عن التعليق على إمكانية إرسال ممثلين رسميين إلى روسيا لحضور جنازة الزعيم السوفيتي الراحل ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما الثلاثاء.

وقالت المتحدة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "لا يوجد لدي ما أعلن عنه بهذا الخصوص في هذه المرحلة".

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يذكر أن ميخائيل غورباتشوف، زعيم الاتحاد السوفيتي خلال الفترة بين 1985 و1991، الحائز على جائزة نوبل للسلام، توفي يوم 30 أغسطس.

ومن المقرر أن يجري تشييع جنازته يوم 3 سبتمبر بوسط موسكو.

ونعى الرئيس الأمريكي جو بايدن غورباتشوف، مشيدا بمساهمته في بناء "عالم أكثر أمانا".

المصدر: نوفوستي