لابيد يهنئ بايدن على الضربات الأمريكية في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن جهود وقف تقدم إيران نحو السلاح النووي، وهنأه على الضربات الأمريكية الأخيرة في سوريا.

وقال لابيد في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "تحدثت قبل وقت قصير مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.. تحدثنا طويلا عن مفاوضات القوى العظمى حول موضوع الاتفاق النووي، والجهود المختلفة لوقف تقدم إيران نحو السلاح النووي".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه بحث مع بادين أنشطة إيران في الشرق الأوسط وخارجه.

وتابع قائلا: "هنأت الرئيس على الضربات الأمريكية الأخيرة في سوريا".

דנו על ההתרחשויות האחרונות ופעילות הטרור של איראן במזרח התיכון ומעבר לו. במסגרת זו, בירכתי את הנשיא על התקיפות האחרונות של ארה"ב בסוריה.



הנשיא ביידן ואני שוחחנו על קידום היחסים בין המדינות כהמשך להצהרת ירושלים, ועל חשיבות היחסים הקרובים בין ראש הממשלה לנשיא ארה"ב. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 31, 2022

אני מודה לנשיא ארה״ב שהדגיש בשיחתנו את מחויבותו העמוקה לביטחון מדינת ישראל, ולשמירה על יכולותיה כנגד כל אויב ואיום, מקרוב ומרחוק. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 31, 2022

المصدر: RT