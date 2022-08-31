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لابيد يهنئ بايدن على الضربات الأمريكية في سوريا

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لابيد يهنئ بايدن على الضربات الأمريكية في سوريا
@yairlapid
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن جهود وقف تقدم إيران نحو السلاح النووي، وهنأه على الضربات الأمريكية الأخيرة في سوريا.

وقال لابيد في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "تحدثت قبل وقت قصير مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.. تحدثنا طويلا عن مفاوضات القوى العظمى حول موضوع الاتفاق النووي، والجهود المختلفة لوقف تقدم إيران نحو السلاح النووي".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه بحث مع بادين أنشطة إيران في الشرق الأوسط وخارجه.

وتابع قائلا: "هنأت الرئيس على الضربات الأمريكية الأخيرة في سوريا".

المصدر: RT

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