البيت الأبيض: تحديد سقف أسعار النفط أفضل طريقة للحد من عائدات روسيا

اعتبرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن تحديد سقف أسعار النفط الروسي، أفضل طريقة للحد من عائدات موسكو من صادرات الطاقة.

وقالت في ايجاز دوري يوم الأربعاء: "ستتم مناقشة هذا الموضوع أوسع في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع هذا الأسبوع" مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها اتخذوا عددا من الإجراءات لتقليص واردات النفط الروسية، ومع ذلك، فإن موسكو "تواصل البحث عن أسواق جديدة" للمبيعات.

وفي وقت سابق، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من إمكانية ارتفاع أسعار النفط إذا لم يتم فرض قيود على أسعار النفط الروسي، لكنها أفادت بأن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يحددوا بعد ماهية القيود التي ينبغي فرضها على أسعار النفط من روسيا.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا لن تزود السوق العالمية بالنفط بأسعار لا ترضيها.

المصدر: تاس