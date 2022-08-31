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الطاقة الذرية: إيران تربط السلسلة الثانية من أجهزة الطرد المركزي IR-6 بتخصيب اليورانيوم في نطنز

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الطاقة الذرية: إيران تربط السلسلة الثانية من أجهزة الطرد المركزي IR-6 بتخصيب اليورانيوم في نطنز
Gettyimages.ru
نطنز - إيران
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم في المجموعة الثانية من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المعدلة من طراز IR-6 في منشأة نطنز.

وقالت الوكالة إن "إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-6 التي تم تركيبها مؤخرا في منشأة تحت الأرض في نطنز".

وأشارت إلى أنه "بدأ استخدام سلسلة من 174 آلة لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 5٪ في المنشأة".

 

المصدر: "نوفوستي" 

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