بايدن يؤكد أهمية إتمام مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل خلال أسابيع

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أهمية إتمام مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال الأسابيع المقبلة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "بايدن تحدث اليوم الأربعاء، مع لابيد. وتم خلال الاتصال عرض التحديات الأمنية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران".

وشدد بايدن على "التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، معربا عن تقديره لحفاوة الاستقبال خلال زيارته لإسرائيل في يوليو، قائلا إن "الزيارة أظهرت الروابط والصداقة التي لا تنفصم بين بلدينا".

كما شدد بايدن على أهمية اختتام مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة.

المصدر: البيت الأبيض