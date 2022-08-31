واشنطن.. تحرير راهبة أمريكية بعد اختطاف دام 5 شهور في إفريقيا

أكد مسؤولون في الكنيسة الكاثوليكية اليوم الأربعاء تحرير الراهبة الأمريكية سولين تينيسون بعد 5 أشهر على اختطافها في إفريقيا.

ويذكر أن مجموعة من المسلحين قاموا باختطاف الراهبة تينيسون البالغة 83 عاما من منزلها في مدينة يالغو شمالي بروكينا فاسو في أبريل الماضي حيث كانت تعيش برفقة راهبتين إحداهما من كندا والأخرى من بوركينا فاسو لم تختطفا معها.

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من جهتها أكدت الكنيسة الكاثوليكية عبر بيان لها أن الراهبة تينيسون بصحة جيدة رغم أنها كانت تعاني من مشاكل ضغط الدم ولم تأخذ دوائها معها عند الاختطاف.

وأفاد تيوفيل ناري أسقف مدينة كآيا أنه لا علم لديهم حول شروط الافراج عن الراهبة حتى اللحظة، وأعرب عن امتنانه لمن قام بذلك العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل يقومون باختطاف رهائن أجانب لمبادلتهم في وقت لاحق مقابل فدية مالية يتم مطالبتها من حكومات بلادهم، ومن بين من ما زالوا قيد الاختطاف عامل الإغاثة الأمريكي جيفري وودكي الذي اختطف في النيجر في العام 2016.

المصدر: أ ب